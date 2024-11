Quotidiano.net - Vaiana alla riscossa: “Oceania 2“ subito in vetta

"Non si smette mai di scegliere chi siamo". Da questa frase sussurrata dnonna Tala (che ha la voce di Angela Finocchiaro) è partito il nuovo viaggio di, l’eroina che non è più una ragazzina ma una giovane donna, che non si ribella più al suo papà ma su spinta dei genitori e degli avi diventa paladina del suo popolo anche a costo della sua stessa vita. L’attesa quasi decennale è finita ed è sbarcato ieri con successo, nelle sale italiane,2, il nuovo film Walt Disney Animation Studios diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller. Nel suo primo giorno di programmazione2 ha debuttato in testaclassifica italiana 880.000 euro, seguito dal “fenomeno“ Il ragazzo dai pantaloni rosa e Il Gladiatore 2; secondo le stime, durante il weekend del Ringraziamento negli Usa2 guadagnerà oltre 170 milioni di cui 54 milioni solo il primo giorno.