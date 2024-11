Palermotoday.it - Unipa corre verso la digitalizzazione insieme a Maticmind

Leggi su Palermotoday.it

, società leader in Italia nel settore Ict, supporta l’Università degli studi di Palermo nel proprio percorso di. Oggi gli atenei sono chiamati a rispondere ad esigenze crescenti legate alla transizione digitale in atto. Poter far fronte alle necessità degli studenti.