Chietitoday.it - Un weekend ricco di concerti, teatro e cultura... e per la gioia di grandi e piccini arrivano i primi mercatini di natale

Leggi su Chietitoday.it

Undi eventi quello che ci aspetta, tra. E per ladiprendono il via anche idi. Ma il cartellone degli appuntamenti è davvero ricchissimo in tutta la provincia teatina, qui giù potrete scoprire tutti gli.