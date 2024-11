Ilgiorno.it - “Un uomo di 45 anni si apposta vicino all’Anteo di City Life e adesca bambini”: la denuncia della moglie di Inzaghi

Milano, 29 novembre 2024 – A Milano, zona cinema Anteo, c’è (o meglio, c’era) unche siper cercare dire bambine e. Laarriva da un post social anonimo, ripostato da Gaia Lucariello,dell’allenatore dell’Inter Simone. Il testosegnalazione è questo: “Ieri, a, fuori dal cinema, undi circa 45ha avvicinato mia figlia, accarezzandole la testa e invitandola ad andare via con lui. Ha manifestato un comportamento disgustoso, arrivando a dichiarare: “A me piacciono i”. Nonostante fosse sconvolta, è stata bravissima e incredibilmente coraggiosa, allertando immediatamente tutti. Questo individuo ripugnante è stato prontamente consegnato ai carabinieri. In seguito, abbiamo scoperto che, un’ora prima, aveva provato ad avvicinare un’altra bambina, sempre nella stessa zona del cinema”.