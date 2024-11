Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-11-2024 ore 17:10

l'agenzia internazionale per l'energia atomica responsabile del monitoraggio del programma nucleare iraniano ha confermato i piani di Teheran per l'installazione di circa 6 mila nuove centrifughe per arricchire un livello basso secondo rapporto confidenziale Milano intanto ha chiesto all'Unione europea di cambiare il suo comportamento nei confronti di Teheran dopo un colloquio con un altro diplomatico dell'UE a Ginevra è stato ribadito che lui dovrebbe chiamare il suo comportamento egocentrico il responsabile nei confronti delle questioni delle sfide di questo continente delle questioni internazionali ha detto il viceministro degli Esteri Damiano dopo che la delegazione ha avuto colloqui con il numero della diplomazia Europea oggi Regno Unito Francia Germania avranno colloquio con la delegazione iraniana sul programma nucleare del paese compreso in Ucraina l'offensiva di miliziano filo turchi nel nord-ovest della Siria è una minaccia la Sovrana il paese è la Russia è a favore di un ristabilimento dell'ordine nella regione ha detto il portavoce del Cremlino peskov citato dall'agenzia russe intanto sul fronte del conflitto in Ucraina e sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato distrutto durante la notte 47 droni ucraini riferito il Ministero della Difesa 29 i mezzi intercettati solo lezione di rotto 8 su Krasnodar belgorod Bryan è uno sulla Repubblica di Crimea torniamo in Italia il vicepremier è ministro degli Esteri rassicura sulla tenuta della maggioranza dopo le recenti tensioni tra lega e Forza Italia non sta succedendo assolutamente nulla alla coalizione di centro-destra è solita ha detto tajani a Mattino Cinque minuti e non c'è nessuno sconto politica aggiunto la condizione continuerà a lavorare per fare le riforme per affrontare una situazione economica che non è sempre semplice Un grappino la fine della legislatura sottolineando che su un emendamento della lega per diminuire il canone RAI di €20 non c'è nessuna polemica nessuno scontro politico e oggi lo sciopero generale proclamato da CGIL e Uil per chiedere di cambiare la manovra di bilancio aumentare i salari e pensioni finanziaria sanità istruzione investire nelle politiche industriali uno stop di 8 ore per tutti i settori privati pubblici ad eccezione dei trasporti dove è di 4 ore per bus e metro dalle 9 alle 13 Così come per il trasporto marittimo per i voli dalle 10 alle 14 esclusi dallo stop i treni Landini dice noi vogliamo rivoltare come un guanto questo paese per farlo Ti ha bisogno della partecipazione di tutte le persone la rivolta sociale per noi significa proprio dire che ognuno di noi deve volta da un'altra parte di fronte alle ingiustizie c'è un tentativo serie di una svolta autoritaria il governo vuole mettere in discussione il diritto di sciopero aggiunto il leader della CGIL il segretario della UIL Bombardieri sottolinea sono migliaia di manifestanti in 40 il governo li ascolti salari e pensioni banche devono essere il problema centrale del governo economia in chiusura settembre procede per il quinto mese consecutivo il calo del fatturato dell'Industria annuncia lista ti mando che mi dici il valore ha detto stagionali Cala dello 0,3% a livello più basso da gennaio 2022 m per i volumi scienze dello 0,1% sul livello Minimo da febbraio 2021 banche tendenziali fatturato dell'Industria corretto calendario che dietro in calo sia il valore meno 5,7% sia in volume meno 4,7 per i servizi osserva invece un aumento dello 0,5% in valore e dello 0,7% il volume