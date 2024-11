Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-11-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno proprio quando del conflitto tra Israele e hezbollah sembra lasciare spazio ad una fragile tregua la guerra mondiale combattuta In medioriente si sposta nel teatro ti diano dove si confrontano danni turchi russi americani italiani è una miriade di loro alleati guerra ripresa improvvisamente lungo La trincea del nord-ovest congelata da più di 4 anni la canzone militare russa è tornato in azione questa mattina insieme a bombardarlo forze locali e stranieri fino turche che da due giorni Hanno lanciato un’offensiva sorpresa contro quella tua regione in chat di mosche hanno bombardato una località alla periferia occidentale di Aleppo il punto più avanzato del offensiva delle forze di patate da Ankara l’offensiva di miliziano fino turchi nel nord-ovest della Siria è una minaccia la granita del paese della Russia favore più ristabilimento dell’ordine nella regione ha detto il portavoce del Cremlino pezzo citato dall’agenzia Russia ora Luca pagina dedicata la cronaca Una ragazza è morta in un incendio sviluppatosi nella bed and breakfast in Piazza Municipio di Napoli chirurgo si è sviluppata settimo piano dello stabile la parte esterna dell’appartamento apparire completamente annerita il tanto a Milano il padre del diciannovenne egiziano morto in sella scooter guidato da un amico che non si era fermato ad un posto di controllo dei Carabinieri ha scritto sul nostro figlio ora mi verrà sepolto in Italia a Milano era la sua città stamani nel capoluogo Lombardo è stata eseguita l’autopsia in Calabria un terremoto di magnitudo 4.