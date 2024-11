Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-11-2024 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi lo sciopero generale di 8 ore 4 nei trasporti treni sono regolari la protetta riguarda tutto il settore pubblico e privato a rischio scuola sanità e trasporti convocata dai CGIL Uil e contro la manovra economica la CISL si è tirata fuori il libro La tregua invece in bilico multiple violazioni di Israele del bolla vietati spostamenti a sud linea centri abitati fino a nuovo avviso Israele spara sui civili che riferisce bolla bombe su Gaza 48 morti nelle24 ore in Ucraina invece droni russi su Kiev droni ucraine su rostov il 60% del bilancio ucraino va la difesa Putin minaccia l’occidente coinvolto nel conflitto ma Aprea negoziati tra un po’ intelligente può risolvere problemi il catarro e si offre di mediare ascoltiamo ancora pagina la politica via Libera del Senato al decreto fiscale Dopo un lungo il contrattato esame 100 voti favorevoli 46 contrari tra le misure approvate la riapertura del concordato fiscale ampliamento della platea dei beneficiari del bonus Natale rifinanziamento drf a Nat e servizio civile non Sport Europa League Tottenhamè finita 2 a 2 ohm serve già loro al novantunesimo Lazio ludogorets finisce 0 a 0 per l’incontro con i giallorossi resistono al quinto su rigore indica il ventesimo Johnson al trentatreesimo un mese 91o come un meritato per i giallorossi con tre gol annullati per oxide ed è tutto anche per questa edizione a voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa