Ultime Notizie Roma del 29-11-2024 ore 13 | 10

oggi è il giorno dello sciopero generale di 8 ore proclamato da CGIL UIL contro la manovra si fermeranno i lavoratori di tutti i settori pubblico e privato eccezione delle ferrovie Salvo i servizi minimi essenziali a rischio Stoppa per tutto il giorno fabbriche scuole sanità Poste uffici pubblici giustizia i negozi trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore alla vigilia è stato scontro Salvini sindacati sulla progettazione Il TAR ha respinto uno dei ricorsi ma per ora non quello di CGIL UIL applichiamo la legge dei sindacati non si sono adeguati dice il garante non fu stress da covid è stato confermato l'ergastolo inflitto nel primo processo l'infermiere Antonio De Pace giovane del Vibonese che il 21 marzo 2020 A Furci Siculo provincia di Messina uccide la sua fidanzata Lorena quaranta che stava per laurearsi in medicina lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria che di fatto condiviso la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Messina annullata con rinvio lo scorso luglio dalla Cassazione limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche 10 anni senza Loris stival il piccolo di Santa Croce Camerina Ragusa Venne ucciso il 29 novembre 2014 della madre Veronica Panarello una messa per ricordare il bambino sarà celebrata alle 18:30 nella chiesa madre di Santa Croce Camerina i manifesti funebri con la foto del piccolo Loris sorridenti sono stati affissi sui muri della cittadina il suo omicidio detto grande Eco mediatica il bambino che aveva 8 anni e mezzo viene strangolato in casa con delle fascette di plastica da elettrici il processo fino al terzo grado di giudizio ha sancito la condanna definitiva della madre Veronica Panarello Ha 30 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere con il rito abbreviato in quel possibile con il precedente codice andiamo ora in Medio Oriente l'avvertimento di Netanyahu in Libano guerra intensa Se non rispetta la tregua a poco più di 24 ore dell'inizio della frequentare le denunciano violazione del cessate il fuoco in Libano con la presenza di forze sospette in diverse zone del paese i governi avevano accettato la proposta americana Che prevedeva uno stop ai combattimenti di 60 giorni con il Tel Aviv aveva subito avvertito i civili mesi di non tornare al sud del paese ancora a rischio Tuttavia file di auto di sfollati si sono messi in viaggio per rientrare nelle case abbandonate Durante gli attacchi molti di loro rispondono cartelli di hezbollah lo stesso movimento estremista alleato con l'iran aveva rivendicato la vittoria su Israele con il cessate il fuoco nel punto un documento Stati Uniti Israele che contiene clausole segrete la cooperazione nei rapporti con l'iran le forze di difesa israeliane stimano di aver ucciso circa 3500 militanti via sibolla negli ultimi 14 mesi di combattimenti La maggior parte durante l'offensiva terrestre nel Libano lanciata a fine settembre così li porta il time of Israel innia La Corte Costituzionale ha risposto e riconteggio dei voti espressi nel primo turno delle elezioni presidenziali di domenica nelle quali si è fermata sorpresa Calin georgescu un candidato indipendente supposizioni di estrema destra e filorussi i giudici hanno in tal modo accolto il ricorso presentato dagli altri candidati in Lizza la consultazione del 24 novembre Christian del partito Nazionale conservatore che ho tenuto il 10 3% di voti e Costantin popesco del partito nuovania il padre è andato lo 0 15%