Salernotoday.it - Ultima tappa per il Centrro Raccolta Mobile di Salerno Pulita, sarà possibile anche consegnare addobbi e lucine rotte

Leggi su Salernotoday.it

Necessità di smaltiree luci non più funzionanti? E'consegnarli sabato 30 novembre, dalle 9 alle 12.30 presso il Centro didi, in via Mauri, nei pressi della rotatoria del Parco Arbostella. In cambio, un gadget sostenibile, alias una matita che.