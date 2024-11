Uk apre a eutanasia malati terminali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.18 Primo ok alla Camera dei Comuni britannica alla proposta di legge che mira a consentire l'per i. La norma prevede la possibilità della "morte assistita" per chiunque abbia almeno 18 anni e una aspettativa di vita di non più di 6 mesi, con il consenso dei medici curanti. Il voto ha diviso trasversalmente i principali partiti: 330sì, 275no. L'iter verso l'approvazione finale richiederà diversi mesi.