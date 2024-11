Ucraina massiccio attacco con droni su Rostov | in fiamme zona industriale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Unconattribuito ai militari ucraini ha provocato un "incendio di grandi dimensioni" in unanella regione russa di. Lo confermano le autorità russe, che non riferiscono di eventuali vittime. Il governatore di, Yuri Sliusar, ha fatto sapere via Telegram della mobilitazione di un centinaio di operatori .