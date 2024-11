Ilgiorno.it - Trent’anni di Alboran, cooperativa in festa

Leggi su Ilgiorno.it

Un torneo di calcio e uno di beach volley per celebrare i 30 anni di attività dellasociale, con sede a Peschiera Borromeo, specializzata anche nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. L’evento è in programma oggi alle 18 al centro sportivo Scarioni di Milano, in via Tucidide 10. A sfidarsi saranno squadre provenienti da aziende, enti del terzo settore e associazioni locali. Atleti, volontari e ospiti avranno così la possibilità di incontrarsi in un clima die collaborazione, rafforzando i contatti con lae facendo dello sport un veicolo di condivisione. "I festeggiamenti per i nostri 30 anni - annuncia la presidente di, Mariella Sala - proseguiranno con workshop, convegni e attività dedicate all’inclusione, che si svolgeranno nei primi mesi del 2025".