Napolitoday.it - Trentamila in marcia contro il Governo: "Vogliamo lavoro, salari e servizi" |VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

Quando la testa del corteo ha toccato piazza Bovio, la coda non era ancora partita da piazza Garibaldi. Questo per dare un'idea della folla oceanica che ha preso parte alla manifestazione napoletana per lo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil. Circapersone hanno paralizzato la.