Ilgiorno.it - Tre intossicati dal monossido

Torna l’incubo deldi carbonio: tre cittadini di nazionalità indiana, due cinquantenni ed un ventiquattrenne, sono dovuti ricorrere, nella serata di mercoledì, alle cure dei sanitari dopo aver mostrato sintomi da intossicazione. Secondo quanto appreso, all’interno dell’abitazione ubicata in località Molino Terenzano di Turano Lodigiano, sembra fosse stato acceso un piccolo fuoco. Fortunatamente l’allarme è stato tempestivo, sul posto un’ambulanza che ha fatto una prima valutazione sui pazienti. I tre sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Lodi, intervenuti anche i pompieri per il sopralluogo. Vigili del fuoco e ambulanza anche a Senna Lodigiana in via IV Novembre attorno alle 4.30 di ieri: la chiamata per una sospetta intossicazione dadi una coppia, ma le prime verifiche non hanno fatto chiarezza.