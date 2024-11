Udinetoday.it - Trasporti eccezionali in autostrada: chiusa la stazione Carnia

Ancora una chiusura notturnale. Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire il transito di, dalle 21:00 alle 23:00 di sabato 30 novembre, saràladi, in uscita per chi proviene da Tarvisio. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita a.