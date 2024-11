Secoloditalia.it - Tragedia nel centro di Napoli: ragazza di Lecce carbonizzata in un incendio scoppiato in un B&B

nella notte a, dove una giovane donna è morta nell’in un b&b nella centralissima piazza Municipio. I vigili del fuoco stanotte sono intervenuti per domare un rogoal settimo piano di un palazzo in pieno, in piazza Municipio, al civico 84, al settimo piano. Secondo quanto si apprende, all’interno della stanza di un b&b è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di una giovane donna. Aperta un’inchiesta. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, viene ritenuta maggiormente verosimile quella di un corto circuito all’impianto o di un malfunzionamento di un elettrodomestico. Il corpo sarebbe stato trovato, già privo di vita, quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per spegnere le fiamme; è probabile che il decesso sia stato causato da asfissia.