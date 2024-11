Salernotoday.it - Tragedia alla stazione di Ascea: uomo travolto da un treno

Leggi su Salernotoday.it

Un, ancora non identificato, è mortoferroviaria didopo essere stato investito da unin transito. La vittima era nei pressi della banchina. Poco dopo l’impatto. Le cause non sono ancora chiare: gli inquirenti stanno valutando se si sia trattato di un gesto estremo.