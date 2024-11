Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazioneservizi per la mobilità quella in arrivo sarà domenica ecologica la seconda del periodo autunno-inverno/2025 previsto lo stop alprivato domenica nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi ed elettrici quelli alimentati a GPL o metano dalle 3 in poi per le auto benzina euro 6 via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi e alle moto 4 tempi euro e successive l’elenco completo delle deroghe è sumobilita.it dove È anche possibile consultare la mappa della fascia verde Intanto domani pomeriggio tra le 14 e le 19 un corteo sfilerà da piazza Vittorio a Piazzale Ostiense passando per via Merulana via Labicana ieri San Gregorio Porta Capena e viale Aventino temporanea chiusura ale deviazioni per 29 linee di bus anche in questo caso dettagli aggiornamenti sumobilita.