Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare ilintenso sta provocando Code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la rallentamenti a tratti lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Casilina file sulla Pontina altezza Spinaceto versocentro Torniamo in città file peril lavori sulla tangenziale est in direzione San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria in corso lo sciopero generale nazionale a rischio il trasporto pubblico locale già dalle 9 e fino alle 13 le m al momento sono in servizio Ma sulla metro a sono chiuse le stazioni Spagna Repubblica Manzoni Re die Furio Camillo in pieno svolgimento due Corte in centro il primo partito da piazza dell’esquilino poi in via dei Fori Imperiali l’altro da piazza Indipendenza giungerà in piazza Barberini maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito