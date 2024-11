Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 09:30

Luceverdemari trovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Pontina è tra lo svincolo A24 e Nomentana code sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio Olimpico è in direzione di San Giovanni tra via dei Campi Sportivi e la Salaria Oggi sciopero generale nazionale a rischio il trasporto pubblico locale già dalle 9 fino alle 13 le m al momento sono in servizio Ma sulla metro a sono chiuse le stazioni Spagna Repubblica Manzoni Re die Furio Camillo in concomitanza con lo sciopero generale sono in programma Questa mattina due Corte in centro il primo Partirà da piazza dell’esquilino per arrivare poi in via dei Fori Imperiali l’altro da piazza Indipendenza giungerà in piazza Barberini ma per i dettagli queste ed altre notizie potete consultare il sito