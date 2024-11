Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 08:00

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno ben trovati in studio Sonia cerquetani intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo anulare code dalla Casilina all’appia ed è intenso ilanche sulle altre strade ed autostrade in entrata in città file sulla diramazionenord della A1 da Settebagni a Raccordo Anulare e poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti code anche la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali e poi sulla Tiburtina in entrata in città code a tratti sull’intero percorso Urbano della A24 verso la tangenziale est in entrata in città sulla diramazionesud della 1 Oggi sciopero generale nazionale a rischio il trasporto pubblico locale dalle 9 alle 13 in concomitanza con lo sciopero generale sono in programma Questa mattina due Corte in centro il primo Partirà da piazza dell’esquilino per arrivare poi in via dei Fori Imperiali l’altro da Piazza Indipendenza giungerà piazza Barberini è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità