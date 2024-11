Ilnapolista.it - Totti appoggia la candidatura di Del Piero per la Figc: «Alex è un personaggio importante e pulito»

Gabriele Gravina ha confermato oggi la suaper un terzo mandato alla guida della, parlando anche delladi Alessandro Del: «Non entro nel merito.è stato un grande campione e ha dato tanto al calcio mondiale e alla maglia azzurra. Ho tentato di coinvolgerlo in Federcalcio, ma i suoi impegni lo hanno sempre portato in giro per il mondo. Però ci vuole qualcuno che ti candidi. E vale anche per lui».Adre Delè subito arrivato Francescoche pensa che l’amico e rivale di tante battaglie abbia le credenziali per ricoprire un ruolo così prestigioso: «Vedrei bene Delcome presidente della Federcalcio». Leggi anche:indagato per un’omessa dichiarazione dei redditi, pureA Sportmediaset ha proseguito: «Sappiamo tutti che èsignificativo, vediamo cosa succederà.