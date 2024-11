Casertanews.it - Torna l'iniziativa "Giocattoli in MoVimento"

Leggi su Casertanews.it

Il5 Stelle di Aversain piazza con l’in', evento storico che da anni si tiene sui territori e che i pentastellati normanni hanno già portato in città. Gli appuntamenti si terranno l’8 e il 15 dicembre in via Roma, all’angolo con piazza Municipio.