The Voice kids, Quarto grado o Una notte al museo 3? La tv del 29 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 29, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The”, condotto da Antonella Clerici. Con Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa.Realizzato in collaborazione con Fremantle, dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano, la terza stagione del programma musicale interamente dedicata ai bambini. Ancora una volta, quattro coach star del panorama musicale competono per conquistare i loro giovani talenti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare quelli più meritevoli da far accedere alla Finale: una puntata ricca di emozioni e sorprese in cui verrà decretato il vincitore.Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Far West”. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio.