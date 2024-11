Tpi.it - The Voice Kids 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Leggi su Tpi.it

Thetv:il talent show di Antonella Clerici, 29 novembreQuesta sera, venerdì 29 novembre, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 ladi The, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto allaedizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni. Eccoine in tv ladi oggi.In tvTheandrà in onda dal 15 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai 1, al tasto 1 del telecomando.