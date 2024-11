Firenzetoday.it - The Christmas Dinner: il gusto di stupire a Firenze

Leggi su Firenzetoday.it

Preparatevi a vivere una delle serate più magiche dell'anno con The, un grande evento esclusivo che anticipa conle festività natalizie.TheL'imperdibile cena si terrà da Eatalyvenerdì 13 dicembre dalle 20 alle 22.30, in contemporanea in 16.