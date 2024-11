Liberoquotidiano.it - Tg1, il guizzo dello speciale sulla guerra: una grossa sorpresa di primo mattino

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg1) Non è vero che la politica estera faccia sistematicamente calare l'ascolto, in particolare i resoconti dellain Medio Oriente e in Ucraina. Lo si è visto con alcuni speciali realizzati dal Tg1 ma anche da altri organi di informazione. E martedì se n'è avuta una riconferma con il vertice G7 tenuto dall'Italia in presenza di tutti i Ministri degli Esteri ospiti del padrone di Antonio Tajani in quel di Fiuggi. Un summit caratterizzato da delicate decisioni da prendere in particolare vista la annunciatissima tregua in Libano e la complicata vicenda dell'arresto di Netanyahu con sullo sfondo l'invasione russa in Ucraina. L'audience non è stata per nulla deludente, considerata la fascia oraria mattiniera: più di 600mila spettatori col 14% di share e picchi del 15% soprattutto durante l'intervista di Marzia De Giuli a Tajani, fiducioso in una soluzione pacifica sia sul fronte mediorientale che su quello ucraino, seguita dalla tradizionale “foto di gruppo” di tutti i big.