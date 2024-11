Torinotoday.it - Terribile epilogo per l'incidente di Leini: è morto Nicola D'Amicodatri, l'uomo investito da un'auto

Leggi su Torinotoday.it

D', l'83enne ditravolto da un'vicino a casa in via Volpiano nel tardo pomeriggio dello scorso 18 novembre 2024, non ce l'ha fatta. Ènella giornata di ieri, giovedì 28, a dieci giorni dall', all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dove era stato.