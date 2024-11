Laverita.info - Tajani torna alla carica sui «nuovi italiani»

Il vicepremier rilancia: «Andiamo avanti sullo ius Italiae per dare la cittadinanza a chi ha frequentato per 10 anni la scuola qui, pure il Carroccio si convincerà». L’azzurro Raffaele Nevi: «Il canone Rai? Salvini paraculetto». Il leghista stempera: «Peace and love».