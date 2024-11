Messinatoday.it - Taglio ai rimborsi delle prestazioni sanitarie, l'allarme dei sindacati: "Pazienti a rischio"

Leggi su Messinatoday.it

Temono lo stop di moltee per questo si dicono pronti a scendere in piazza. Federbiologi e Anisap Sicilia puntano il dito contro il nuovo tariffario regionale che "mette in ginocchio le strutture private" . I rappresentanti Piero Miraglia e Antonio Castagna chiedono un.