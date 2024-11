Lanazione.it - "Supporto psicologico ai familiari"

Leggi su Lanazione.it

VICOPISANO "È imprescindibile che, dopo un incidente stradale, gli psicologi possano intervenire, non solo parlando con i, ma anche con gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto". A Vicopisano ieri si è tenuto "Mai più soli", un convegno sulla sicurezza stradale che ha rilanciato l’idea di fornirealle vittime della strada, creando una valida e diffusa rete diche consenta di non lasciare nessuno solo dopo questi eventi tragici. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Gabriele Borgogni nel palazzo comunale del monte pisano, ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, dell’Ordine degli psicologi della Toscana e dell’associazione Cerchio blu. "Crediamo che sia oltremodo essenziale investire nella formazione di chi, ogni giorno, lavora sulle nostre strade - hanno spiegato il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e l’assessora alla municipale Valentina Bertini - come, appunto, gli agenti delle polizie locali e delle forze dell’ordine, e al contempo nell’assistenza psicologica, oltreché naturalmente deidelle vittime degli incidenti".