Suor Orsola Benincasa lezione su Franco Di Mare | scrittori autori tv e colleghi ricordano il giornalista

All’Universitàdi Napoli il ricordo diDiracconterà innanzitutto la sua straordinaria poliedricità. “I mille volti diDi, conduttore, scrittore, chef.napoletano” è il titolo dell’iniziativa ideata e promossa dallo storico autore Rai, Massimo Cinque, nell’ambito delle attività didattiche del suo insegnamento di Teoria e tecniche del linguaggio televisivo all’interno del Corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 dicembre alle ore 11 nella Sala degli Angeli del(ma anche in diretta streaming su www.facebook.com/unisob) dove l’intervento del Rettore, Lucio d’Alessandro, aprirà una lunga serie di testimonianze affidate a, giornalisti,televisivi e personaggi di vari ambiti che hanno segnato la vita diDi, come il professor Paolo Ascierto, l’oncologo che ha seguito la sua drammatica malattia che gli ha tolto la vita il 17 maggio 2024.