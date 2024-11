Quotidiano.net - Suggestioni indiane a Milano. Poltrone, divani e lampadari. Il lusso secondo Diviana

Leggi su Quotidiano.net

sbarca a, nel cuore del Quadrilatero della moda, con il suo primo showroom europeo. Il brand indiano, punto di riferimento nell’arredamento di, è riconosciuto come simbolo di stile e raffinatezza in tutta l’Asia e il Medio Oriente, ma ora vuole farsi conoscere anche nel Vecchio Continente, partendo dalla capitale del mobile e del design. L’azienda fondata nel 2009 da Kapil Chopra propone arredi moderni ed eleganti, capaci di coniugare l’antica tradizione artigianale indiana a una sensibilità più contemporanea. Con l’idea di ridefinire il concetto di, inteso come creazione di ambienti su misura che riflettano ed elevino lo stile di vita dei clienti. Il lancio internazionale diparte appunto da, con il flagship store in via Monte di Pietà. Uno spazio piccolo ma ben curato, dove tutto è pensato per valorizzare le nuove collezioni Sublime e Q Collection, firmate dal direttore artistico del brand, Marco Corti, architetto con un background nell’interior design.