Street tutor in arrivo | Per garantire una movida sicura

Per Natale arrivano glinelle zone della. Ad annunciarlo è stato il sindaco Massimo Mezzetti a margine della presentazione delle iniziative del Natale. "La preoccupazione per la sicurezza c’è e l’ho espressa alle figure istituzionali preposte: prefetto, carabinieri, questore, che hanno già adottato in coordinamento con noi una serie di provvedimenti che stanno generando effetti. Speriamo che la situazione possa migliorare e anche per le Feste di Natale introdurremo la novità deglinelle zone della, da via Gallucci alle zone dei viali del parco. Figure che si assoceranno alle ordinarie forze dell’ordine permaggiore sicurezza ai cittadini".