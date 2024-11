Ilrestodelcarlino.it - Spilamberto, settantenne muore investita in via Berlinguer

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 29 novembre 2024 – Una donna di settant’anni ha perso la vita intorno alle 17.40 dopo essere statada un’auto in transito in via. Inutile l’intervento del 118, la donna era già morta. Sul posto per i rilievi gli operatori della polizia locale Terre di Castelli