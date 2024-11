Casertanews.it - Sospesa circolazione ferroviaria per un ordigno bellico vicino alla stazione

Leggi su Casertanews.it

Modifichesulla linea Napoli-Roma via Cassino, che transita per il casertano, per il rinvenimento di unnei pressi delladi Piedimonte, nel frusinate. Dalle 8 alle 14 circa di domenica 1 dicembre, su ordinanza della Prefettura di.