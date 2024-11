Ilgiorno.it - Sos organico in Tribunale. Il sindaco: "Preoccupati"

Leggi su Ilgiorno.it

La grave carenza dialdi Sondrio, denunciata nei giorni scorsi dal procuratore Piero Basilone e da altri magistrati e operatori della struttura, è molto preoccupante. Tre anni fa c’era una cosiddetta scopertura di amministrativi vicina al 25%, poi si è passati al 48% del 2022. "La situazione in cui versa ilè fonte di grande preoccupazione: per Sondrio e per l’intera provincia. Eravamo a conoscenza di organici insufficienti che non vengono potenziati ma dalle parole del procuratore della Repubblica Piero Basilone, e dai numeri evidenziati, intuiamo che si tratta di un vero e proprio allarme. È ingiusto obbligare il personale a lavorare in condizioni che ne penalizzano l’efficienza e non è tollerabile che a pagarne le conseguenze siano i cittadini". Sottolinea ilMarco Scaramellini, che termina: "Ringrazio il procuratore Basilone per aver sollevato la questione e per l’impegno e la professionalità con i quali svolge il suo ruolo: mi auguro che, al di là delle difficoltà, a livello centrale ci si attivi per risolvere la situazione e mettere nelle condizioni ildi garantire un servizio efficiente".