Anteprima24.it - Solitek, De Pierro e Vessichelli: “Inaccettabile lo scaricabarile”. Ma c’è la proroga

Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo lungo e sonnacchioso torpore, apprendiamo che il parlamentare della Repubblica Francesco Rubano si è accorto che da mesi c’è chi lavora per cercare di agevolare e creare le condizioni affinché un’azienda della Lituania investa a Benevento nel settore dell’energia solare. Mentre qualcuno era in letargo o in una paradossale forma di stand-by politico e istituzionale, c’era un Ministro del Governo che al Dicastero delle Imprese e del Made in Italy firmava un Contratto di Sviluppo impegnando le istituzioni apicali della Repubblica italiana su un investimento privato che noi continuiamo a ritenere di strategica importanza. Di fronte a tale lapalissiano impegno dei Vertici governativi che fu accompagnato anche da qualche selfie interessato di chi allora non volle lasciarsi scappare l’occasione, siamo stupiti e amareggiati dalla selvaggia speculazione politica in atto: ma a questo, per cui i successi e gli annunci si condividono e le difficoltà si addebitano, ci opponiamo con la fierezza di chi non ha nulla da rimproverarsi”, lo scrivono in una nota congiunta il vicesindaco di Benevento Francesco Dee il presidente del Consorzio ASI Domenico