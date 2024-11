Ilpiacenza.it - Smog, restano in vigore le misure di emergenza

Leggi su Ilpiacenza.it

inanche a Piacenza, così come nelle altre province della regione Emilia-Romagna, leemergenziali già attivate in questi giorni per il superamento dei livelli di Pm10.Come sancito il 29 novembre dal bollettino di previsione e controllo emesso da Arpae, anche sabato 29.