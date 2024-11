Vicenzatoday.it - Smog, mezzo Veneto sopra i limiti: «Non c'è salute se l'aria è malata»

«C'è poco da festeggiare per la sanità d'Italia, se l'che respiriamo è. Se non affrontiamo il problema dell'inquinamento atmosferico con una strategia decisa, staremo sempre peggio». Così Cristina Guarda, eurodeputata del Gruppo Verdi/ALE, oggi a Rovigo per l'Ecoforumdi.