Lapresse.it - Sinner, il caso doping non è ancora nell’agenda del Tas

Ilche vede coinvolto Janniknon èdel Tas di Losanna. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha pubblicato il calendario delle prossime udienze, fino all’11 febbraio. Quella che riguarda Janniknon è statafissata.Cosa è successoIl Tas dovrà giudicare, assolto da un tribunale indipendente dopo la positività al Clostebol riscontrata a Indian Wells, per “totale assenza di dolo o negligenza”, come ad agosto aveva confermato l’International Tennis Integrity Unit, l’agenzia a cui è demandato il rispetto del programma anti-nel mondo del tennis. La Wada però ha presentato ricorso contro questa decisione, pur non contestando la versione dei fatti di(la contaminazione dovuta all’utilizzo da parte dell’allora fisioterapista Naldi del Trofodermin, una pomata contenente Clostebol).