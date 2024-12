‘Silo 2’, Tim Robbins e Common raccontano l’umanità e i segreti di un futuro distopico non lontano dalla realtà

Leggi su Funweek.it

In occasione dell’arrivo su Apple TV della seconda stagione di Silo, abbiamo avuto il piacere di intervistare due degli straordinari protagonisti della serie: Tim. La seconda stagione della serie distopica – che ha catturato il pubblico con la sua trama avvincente e le sue tematiche profondamente umane – è disponibile dal 15 novembre sulla piattaforma.Basata sui romanzi della trilogia di Hugh Howey, Silo ci trascina in unpost-apocalittico, in cui migliaia di persone vivono sottoterra, all’interno di un gigantesco silo, convinte che la superficie sia inabitabile. Mentre la società all’interno del silo segue regole rigidamente imposte, emergonoinquietanti che minacciano di ribaltare ogni certezza.e Timhanno dato vita a personaggi cruciali in questo mondo sotterraneo, dove il mistero e la sopravvivenza si intrecciano: Robert Sims e Bernard Holland.