Feedpress.me - Si riaccende la guerra in Siria, i ribelli armati entrano ad Aleppo

Leggi su Feedpress.me

ni affermano di essere entrati ad, la seconda città più grande del Paese, per la prima volta da quando le forze governative l'hanno riconquistata nel 2016. Lo riporta la Cnn. "Le nostre forze hanno iniziato ad entrare nella città di", si legge in una dichiarazione della coalizione ribelle di recente formazione, il 'Comando delle operazioni militari'. In precedenza.