2anews.it - Sgomberi a Scampia, entro il 3 dicembre i residenti devono lasciare la Vela Gialla

Leggi su 2anews.it

Dopo il vertice nella sede della Prefettura di Napoli, l termine ultimo per liberare gli appartamenti nellada parte degli occupanti è stato fissato per la data del 3prossimo. Vertice, ieri, nella sede della Prefettura di Napoli, sullo sgombero dei nuclei familiari delle Velee Rossa di, per il .