Serie C Bottegone ok nel recupero

Tra sabato e domenica andrà in scena il nono turno del girone d’andata del campionato diC, con l’Endiasfalti Agliana sabato dalle 21 sul parquet di San Vincenzo e la Valentina’s Camicettedomenica, dalle 18 alla palestra Martin Luther King contro il Pino Basket Firenze. In settimana, però,ha giocato e vinto con pieno merito per 75-62 (parziali 12-15, 32-33, 54-49) ildella quarta giornata contro San Vincenzo, non disputata a causa di un gravissimo infortunio occorso a un giocatore labronico. Dopo la sconfitta in volata contro la capolista Montevarchi, coach Maurizio Milani aveva chiesto ai suoi di riprendersi subito i due punti scappati via e così è stato: i gialloneri conquistano la terza vittoria nelle ultime quattro gare, pur dovendo ancora fare i conti con le assenze di Cecconi e Santi.