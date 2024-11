Nerdpool.it - Senna, la recensione: la sconfitta delle Serie TV

Quanto è realmente tortuoso e inospitale il sentiero che porta una squadra di cineasti a raccontare la storia di una leggenda attraverso il mezzo audiovisivo? Se da una parte si va incontro alla pericolosa e meticolosa disamina degli esperti del personaggio in questione, dall’altra si può goderenaturali e già iconiche sfumature di un soggetto reale, dovendone ‘soltanto’ selezionare con cura le sezioni temporali da prendere in considerazione per comporre la propria interpretazione cinematografica dei fatti. La bontà della trasposizione visivaDunque, il lavoro più delicato e ostico, invece che nella generazione di nuove storie, risiede piuttosto nella trasposizione più o meno romanzata di quanto avvenuto, in particolare quando si tratta di eventi già abbondantemente narrati da media di ogni tipo.