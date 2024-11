Tpi.it - Scopre che il figlio minorenne è omosessuale e lo costringe a rapporti orali: condannato

Un uomo di 53 anni è statodal Tribunale di Roma a 10 anni e 9 mesi di carcere per violenza sessuale e maltrattamenti su suo, oggi 19enne. Avrebbe imposto al ragazzocon la minaccia di uccidere madre e fratello in caso di rifiuto.A raccontare la vicenda è l’edizione romana del Corriere della Sera. Le violenze sarebbero andate avanti per cinque anni, dopo che il padre avrebbe scoperto l’omosessualità del.L’uomo in più occasioni avrebbe denigrato il ragazzo chiamandolo “frocio” davanti a parenti, amici ed estranei. La giovane vittima, quando era, avrebbe anche tentato il suicidio due volte. Esasperato da quelle vessazioni, ilha infine denunciato il genitore.Il 53enne, di nazionalità filippina, vive in Italia da una trentina d’anni e di professione fa l’autista per conto dell’Ambasciata del Sudan in Italia.