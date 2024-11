Arezzonotizie.it - Scontro auto bici: 43enne in ospedale

È stato trasferito al pronto soccorso dell'di Arezzo il ciclista di 43 anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Poppi che ha coinvolto anche una vettura in transito. L'episodio si è verificato alle 14.30 nel capoluogo casentinese. Il ferito è stato trasportato in codice 2 al San.