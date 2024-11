Quotidiano.net - Scontri tra forze dell'ordine e antagonisti a Torino

Leggi su Quotidiano.net

tra leche hanno partecipato allo "spezzone sociale" del corteo per lo sciopero generale a. Sono avvenuti vicino alla stazione di Porta Nuova, in via Sacchi, in centro città, dove i manifestanti hanno cercato di entrare sfondando il cordone di polizia. Leli hanno respinti a manganellate, i manifestanti hanno sferrato calci e pugni e usato le astee bandiere. Scanditi dai manifestanti slogan contro Salvini e la Tav-Lione.