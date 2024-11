Quotidiano.net - Scontri in Georgia tra polizia e manifestanti pro-Ue

a Tbilisi dove laha usato i lacrimogeni per disperdere una manifestazione pro-Ue. Migliaia di dimostranti protestavano nei pressi del parlamento nella capitale, così come in altre città, contro la decisione del premier Irakli Kobakhidze di sospendere i negoziati di adesione dellaall'Unione europea fino al 2028.